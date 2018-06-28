В Улан-Удэ эвакуатор разбил припаркованную машину

Когда водитель вернулась к месту, обнаружила уже повреждённую машину
Сегодня в 14 часов на улице Кирова, в центре Улан-Удэ произошла авария по вине водителя эвакуатора.
Эвакуатор двигался в сторону площади Революции, чтобы забрать очередную машину нарушителя за неправильную парковку.
- Во время движения у эвакуатора открепилась лапа погрузочного устройства. Она повернулась и ударила припаркованную «Хонда Инспайр», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Пострадавших в результате ДТП нет – «Хонда» была пуста. Владелица машины вместе с ребёнком в этот момент ушла по делам. Вскоре водитель вернулась и обнаружила уже повреждённое авто.
У «Хонды» пострадал задний бампер, крышка багажника, правое и левое переднее крыло, а также стёкла. Ущерб пока сложно оценить.
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