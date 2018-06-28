В Улан-Удэ эвакуатор разбил припаркованную машину













Пострадавших в результате ДТП нет – «Хонда» была пуста. Владелица машины вместе с ребёнком в этот момент ушла по делам. Вскоре водитель вернулась и обнаружила уже повреждённое авто.



У «Хонды» пострадал задний бампер, крышка багажника, правое и левое переднее крыло, а также стёкла. Ущерб пока сложно оценить. Пострадавших в результате ДТП нет – «Хонда» была пуста. Владелица машины вместе с ребёнком в этот момент ушла по делам. Вскоре водитель вернулась и обнаружила уже повреждённое авто.У «Хонды» пострадал задний бампер, крышка багажника, правое и левое переднее крыло, а также стёкла. Ущерб пока сложно оценить.









Сегодня в 14 часов на улице Кирова, в центре Улан-Удэ произошла авария по вине водителя эвакуатора.Эвакуатор двигался в сторону площади Революции, чтобы забрать очередную машину нарушителя за неправильную парковку.- Во время движения у эвакуатора открепилась лапа погрузочного устройства. Она повернулась и ударила припаркованную «Хонда Инспайр», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.