Жену иркутского КВН-щика задавил внедорожник в Туапсе













По словам прохожих, женщина скончалась сразу, издав громкий стон. Из машины вышел мужчина, на вид лет 45 в бежевых шортах и футболке.

Очевидцы трагедии засняли на видео, что происходило после трагедии. Мужчина, с плачущим ребёнком на руках, подбегает к дереву. В этот момент внедорожник на «аварийке» немного отъезжает назад, тут же к месту ДТП с подъезжает машина ГИБДД. К иркутянину подбегает прохожая, забирает у него ребёнка и отходит в сторону, пытаясь успокоить дочку. В этот момент мужчина пытается помочь жене.



- После того, как он понимает, что женщине уже не помочь, мужчина бежит к водителю, который находится за кадром. По словам очевидцев, мужчина накинулся на водителя, тот, отбившись, начал от него убегать, а прохожие кричали: «Убей его!», - уточняют в издании.



Затем мужчина возвращается к жене и стоя на коленях, громко рыдает. На этом видео заканчивается. На другой видеозаписи мужчина истошно просит помощи, крича «Врач!»







По данным СМИ, за рулём находился местный бизнесмен, совладелец местного рекламного агентства. Внедорожник хорошо знаком всем жителям курортного городка, ведь его водитель систематически нарушал ПДД, подрезал других автомобилистов и превышал скорость. Как утверждают пользователи в соцсетях, которые были на месте аварии, инспекторы ГИБДД рассказывали им, что от водителя «был слышен лёгкий запах перегара». Однако чуть позже на месте ДТП появился местный «решала». Пользователи в соцсетях утверждают, что мужчину все называют «оруженосец» и у него есть связи в ГИБДД и в местной больнице, уточняет «Газета.Ру».

По данным СМИ, за рулём находился местный бизнесмен, совладелец местного рекламного агентства. Внедорожник хорошо знаком всем жителям курортного городка, ведь его водитель систематически нарушал ПДД, подрезал других автомобилистов и превышал скорость. Как утверждают пользователи в соцсетях, которые были на месте аварии, инспекторы ГИБДД рассказывали им, что от водителя «был слышен лёгкий запах перегара». Однако чуть позже на месте ДТП появился местный «решала». Пользователи в соцсетях утверждают, что мужчину все называют «оруженосец» и у него есть связи в ГИБДД и в местной больнице, уточняет «Газета.Ру». По словам прохожих, женщина скончалась сразу, издав громкий стон. Из машины вышел мужчина, на вид лет 45 в бежевых шортах и футболке.Очевидцы трагедии засняли на видео, что происходило после трагедии. Мужчина, с плачущим ребёнком на руках, подбегает к дереву. В этот момент внедорожник на «аварийке» немного отъезжает назад, тут же к месту ДТП с подъезжает машина ГИБДД. К иркутянину подбегает прохожая, забирает у него ребёнка и отходит в сторону, пытаясь успокоить дочку. В этот момент мужчина пытается помочь жене.- После того, как он понимает, что женщине уже не помочь, мужчина бежит к водителю, который находится за кадром. По словам очевидцев, мужчина накинулся на водителя, тот, отбившись, начал от него убегать, а прохожие кричали: «Убей его!», - уточняют в издании.Затем мужчина возвращается к жене и стоя на коленях, громко рыдает. На этом видео заканчивается. На другой видеозаписи мужчина истошно просит помощи, крича «Врач!»

В Туапсе местный бизнесмен задавил насмерть молодую мать, переходившую дорогу с семьёй по «зебре». Муж погибшей, державший в момент аварии на руках грудного ребёнка, пытался наказать виновника прямо на месте, однако того от расправы спасли сотрудники ГИБДД. Вскоре очевидцы заметили на месте аварии известного в городе «решалу». В итоге бизнесмена после оформления ДТП отпустили, сообщает «Газета.Ру».Трагедия произошла в небольшом курортном городке утром 25 июня в районе Судоремонтного завода на улице Фрунзе, сообщает «Газета.Ру». По словам очевидцев в Туапсе отдыхала семья КВН-щика Егора Кирильчика, который недавно переехал из Иркутска в Москву, он состоит в команде «Иркутск 350». Он, его 26-летняя жена Мария Тимофеева и дочка в коляске отправились на пляж «Приморье».По дороге девочка закапризничала, и папа взял малышку на руки. Когда семья подошла к пешеходному переходу на Т-образном перекрёстке, впереди шёл отец с ребёнком на руках, а в шаге от него шла женщина и везла пустую коляску.Машины остановились пропустить семью, однако в этот момент, как утверждают очевидцы, с прилегающего к улице переулка от рынка вылетел чёрный «Митсубиши Аутлендер» и буквально впечатал женщину с коляской впечатал в дерево.