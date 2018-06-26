В Улан-Удэ столкнулись два «Лэнд Крузера»

ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
В понедельник, 25 июня, на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошла авария с участием двух «Лэнд Крузеров». Столкнулись внедорожники 100-й и 200-й серии. Оба водителя ехали в сторону улицы Ключевской.
Обошлось без пострадавших. Однако столкновение вызвало небольшой трамвайный затор, так как произошло ДТП на путях.
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Происшествия, Фото:
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