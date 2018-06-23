ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Вчера в полвторого на улице Солнечная, в районе дома №8 водитель внедорожника «Тойота Ланд Крузер» сбил 11-летнюю девочку, перебегающую нерегулируемый пешеходный переход.
- Заметно, что водитель даже не снизил скорость перед пешеходным переходом, не убедился в безопасности, управляя источником повышенной опасности. Та несколько раз перелетела через себя и упала на асфальт. Момент удара попал на видеорегистратор, далее идёт обрыв из-за начала записи видеорегистратором следующего файла (так совпало, но итак понятно какой силы был удар джипа по ребёнку на скорости). Начиная с 20-й секунды мы видим на асфальте перед джипом заколку, настолько далеко девочка приземлилась, - написал поэт-сатирик Юрий Ботоев, который стал очевидцем произошедшего.
Свидетели поспешили на помощь девочке. Она не хотела, чтобы вызывали полицию, переживая за родителей. Но взрослые настояли на вызове ГИБДД и скорой помощи.
- Водитель не принял участие в судьбе девочке, не вызвал скорую, а поспешил отъехать. Когда он отъезжал, мы его предупредили об ответственности за оставление места ДТП. Водитель доехал до ближайшего отворота, спрятал машину во дворе и вернулся, - рассказал Ботоев.
По предварительным данным, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и ссадины. ГИБДД оформили протокол. Девочка (госпитализирована, водителя ждёт беседа с дознавателем.
- Будьте осторожны на дорогах, особенно сейчас, летом, в период каникул. Скажите об этом всем детям и всем взрослым! Лишний раз сказав, мы спасём чью-то детскую жизнь... – пишет поэт.
В Улан-Удэ «Ленд Крузер» сбил 11-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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