В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» устроил ДТП, выезжая сразу в третью полосу

Но на одной из полос его не пропустили
На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ вчера в пять часов вечера произошло ДТП.
Как сообщили «Байкал-Daily» очевидцы, водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», выезжая с парковки магазина «Эльдорадо», пыталась выехать сразу в третью полосу. На двух полосы её пропустили, а вот на третьей полосе она столкнулась с «Тойотой Крестой».
В результате ДТП пострадавших нет, но перекрывшие дорогу машины спровоцировали огромный затор на данном участке дороги.
Об этом сообщает Следственный комитет
Но на одной из полос его не пропустили. ФОТО
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