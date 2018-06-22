В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» устроил ДТП, выезжая сразу в третью полосу













В результате ДТП пострадавших нет, но перекрывшие дорогу машины спровоцировали огромный затор на данном участке дороги. В результате ДТП пострадавших нет, но перекрывшие дорогу машины спровоцировали огромный затор на данном участке дороги.





На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ вчера в пять часов вечера произошло ДТП.Как сообщили «Байкал-Daily» очевидцы, водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо», выезжая с парковки магазина «Эльдорадо», пыталась выехать сразу в третью полосу. На двух полосы её пропустили, а вот на третьей полосе она столкнулась с «Тойотой Крестой».