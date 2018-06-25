В Улан-Удэ «Тойота» ударила припаркованные у клуба машины

















В результате ДТП пострадавших нет. Однако автомобили получили ущерб - на дороге лежали разбитые стёкла и оторвавшийся бампер одной из иномарок. В результате ДТП пострадавших нет. Однако автомобили получили ущерб - на дороге лежали разбитые стёкла и оторвавшийся бампер одной из иномарок.









В воскресенье, около 5 часов утра, произошло ДТП в районе Центрального рынка.Водитель «Тойота Марк II», следовавший в сторону центра Улан-Удэ, стал виновником аварии у ночного клуба «Чаплин».«Марк» ударил припаркованную «Тойоту Короллу». В результате удара машину откинуло на ещё один стоящий автомобиль - «Тойоту Корону».