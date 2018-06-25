Пожилой водитель в Улан-Удэ сбил мужчину

ДТП произошло на пешеходном переходе со светофором



На улице Ключевская в субботу в 23:15 произошёл наезд на пешехода.



Со стороны проспекта Автомобилистов в направлении улицы Дарханская ехал 58-летний водитель «Рено Логан». В районе дома №39 на регулируемом пешеходном переходе он сбил 47-летнего мужчину.



Пешеход получил закрытый перелом верхней трети большеберцовой кости правой голени со смещением и был госпитализирован в БСМП, сообщают оперативные службы города.

