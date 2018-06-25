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Пожилой водитель в Улан-Удэ сбил мужчину

Пожилой водитель в Улан-Удэ сбил мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на пешеходном переходе со светофором

На улице Ключевская в субботу в 23:15 произошёл наезд на пешехода.

Со стороны проспекта Автомобилистов в направлении улицы Дарханская ехал 58-летний водитель «Рено Логан». В районе дома №39 на регулируемом пешеходном переходе он сбил 47-летнего мужчину.

Пешеход получил закрытый перелом верхней трети большеберцовой кости правой голени со смещением и был госпитализирован в БСМП, сообщают оперативные службы города. 
ДТП
 
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