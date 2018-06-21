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В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» встал на иномарку после столкновения (фото)

В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» встал на иномарку после столкновения (фото)
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В обеих машинах находились дети

Серьёзное ДТП, к счастью обошедшееся без жертв, произошло сегодня в шестом часу вечеру на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ. На отвороте в сторону Бурвода необычным образом столкнулись «Хонда Фит» и «Лэнд Крузер».

- Женщина за рулём «Хонды Фит» выехала с левой стороны и попыталась повернуть направо. В этот момент по правой стороне в сторону остановки КПП и посёлка Солдатский двигалась девушка на «Лэнд Крузере». Машины столкнулись, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Удар был такой силы, что «Фит» перевернуло, и иномарка встала на бок. «Лэнд Крузер» же протащило, и он «залетел» на «Хонду», повиснув на машине. 





В обоих автомобилях находились пассажиры: в «Хонде» ехала пожилая женщина и ребёнок, водитель внедорожника везла двух детей.

По словам очевидцев, в ДТП никто серьёзно не пострадал лишь по счастливой случайности. Даже женщины-водители отделались незначительными травмами.

«Хонда» получила серьёзные повреждения: выбиты стёкла, саму машину придавило. 




ДТП
 
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