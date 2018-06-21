В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» встал на иномарку после столкновения (фото)

















В обоих автомобилях находились пассажиры: в «Хонде» ехала пожилая женщина и ребёнок, водитель внедорожника везла двух детей.



По словам очевидцев, в ДТП никто серьёзно не пострадал лишь по счастливой случайности. Даже женщины-водители отделались незначительными травмами.



«Хонда» получила серьёзные повреждения: выбиты стёкла, саму машину придавило. В обоих автомобилях находились пассажиры: в «Хонде» ехала пожилая женщина и ребёнок, водитель внедорожника везла двух детей.По словам очевидцев, в ДТП никто серьёзно не пострадал лишь по счастливой случайности. Даже женщины-водители отделались незначительными травмами.«Хонда» получила серьёзные повреждения: выбиты стёкла, саму машину придавило.

















Серьёзное ДТП, к счастью обошедшееся без жертв, произошло сегодня в шестом часу вечеру на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ. На отвороте в сторону Бурвода необычным образом столкнулись «Хонда Фит» и «Лэнд Крузер».- Женщина за рулём «Хонды Фит» выехала с левой стороны и попыталась повернуть направо. В этот момент по правой стороне в сторону остановки КПП и посёлка Солдатский двигалась девушка на «Лэнд Крузере». Машины столкнулись, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Удар был такой силы, что «Фит» перевернуло, и иномарка встала на бок. «Лэнд Крузер» же протащило, и он «залетел» на «Хонду», повиснув на машине.