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В Иркутской области мужчины на лодке топили лося

Происшествия, 
Лось пытался переплыть реку Витим. Рыбаки кружили вокруг него и преграждали путь к суше

В Бодайбинском районе Иркутской области мужчины на лодке пытались утопить лося, сообщают «Вести-Иркутск».

На кадрах из соцсетей видно, как лось пытается уйти от погони и захлёбывается водой. Приливная волна надолго скрывает его.

Смог ли убежать таёжный зверь, сейчас выясняют зоозащитники из разных регионов страны. Они собираются подать коллективное обращение в полицию. Мужчинам, которые издевались над лосем, может грозить уголовное наказание по статье «Жестокое обращение с животными». Со слов зоозащитников, за последние полгода подобные случаи были зафиксированы в Ангарске, Шелехове и Иркутске.

— В данной ситуации люди должны были подплыть, заглушить мотор и спасти животное. Если вы не смогли спасти животное, тогда вы должны были вызвать МЧС, но ни в коем случае не совершать такие действия, — говорит президент НКО «Зоозабота» Анна Шломина.

рыбаки дикие животные
 
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