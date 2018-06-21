В Иркутской области мужчины на лодке топили лося

Лось пытался переплыть реку Витим. Рыбаки кружили вокруг него и преграждали путь к суше



В Бодайбинском районе Иркутской области мужчины на лодке пытались утопить лося, сообщают «Вести-Иркутск».



На кадрах из соцсетей видно, как лось пытается уйти от погони и захлёбывается водой. Приливная волна надолго скрывает его.



Смог ли убежать таёжный зверь, сейчас выясняют зоозащитники из разных регионов страны. Они собираются подать коллективное обращение в полицию. Мужчинам, которые издевались над лосем, может грозить уголовное наказание по статье «Жестокое обращение с животными». Со слов зоозащитников, за последние полгода подобные случаи были зафиксированы в Ангарске, Шелехове и Иркутске.



— В данной ситуации люди должны были подплыть, заглушить мотор и спасти животное. Если вы не смогли спасти животное, тогда вы должны были вызвать МЧС, но ни в коем случае не совершать такие действия, — говорит президент НКО «Зоозабота» Анна Шломина.



