В Усолье-Сибирском произошла утечка химического вещества

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сейчас утечка ликвидирована



В ночь на 21 июня в городе Усолье-Сибирском на территории химического предприятия произошла утечка химического вещества объёмом 25 кубических метров. Инцидент произошёл в результате разгерметизации цистерны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Сейчас утечка ликвидирована.



Повреждённая цистерна с неизвестным веществом при помощи тяжёлой инженерной техники приведена в другое положение, для предотвращения дальнейшего разлива и испарения химического вещества. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты продолжают работы по сбору и смыву с инженерных конструкций разлившегося химического вещества. Отобранные пробы разлившейся жидкости направлены в лабораторию Иркутска для установления происхождения химического вещества.



Угрозы населённым пунктам и населению нет, распространения за пределы промышленной зоны предприятия не допущено. На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего.



К ликвидации аварии привлекались 173 человека и 54 единицы техники.

