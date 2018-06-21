Сейчас утечка ликвидирована
В ночь на 21 июня в городе Усолье-Сибирском на территории химического предприятия произошла утечка химического вещества объёмом 25 кубических метров. Инцидент произошёл в результате разгерметизации цистерны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сейчас утечка ликвидирована.
Повреждённая цистерна с неизвестным веществом при помощи тяжёлой инженерной техники приведена в другое положение, для предотвращения дальнейшего разлива и испарения химического вещества. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты продолжают работы по сбору и смыву с инженерных конструкций разлившегося химического вещества. Отобранные пробы разлившейся жидкости направлены в лабораторию Иркутска для установления происхождения химического вещества.
Угрозы населённым пунктам и населению нет, распространения за пределы промышленной зоны предприятия не допущено. На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего.
К ликвидации аварии привлекались 173 человека и 54 единицы техники.
В Усолье-Сибирском произошла утечка химического вещества
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Огнём оказался охвачен забор
Сейчас утечка ликвидирована
Пострадавшую госпитализировали в больницу
Улан-удэнок оштрафовали за «одноруких бандитов»
Известному экологу в этом году исполнилось 70 лет
Ещё трое пострадали
ЧП произошло в поезде «Северобайкальск - Красноярск»
Лесопожарная обстановка остаётся стабильной
Она ушла из палаты перинатального центра
Он убил её, требуя спиртное
У него изъяли рыболовные сети и резиновую лодку
Эдуард Рукосуев не согласен с обвинением и намерен обжаловать приговор
Мужчина получил 14 лет колонии строгого режима
Теперь они предстанут перед судом
Выяснилось, кто убил мужчину, труп которого был обнаружен на Комушке