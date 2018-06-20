«Чёрных лесорубов» поймали в Бурятии

Они успели срубить 10 сосен



14 июня государственный лесной инспектор совместно с участковым отдела полиции по Кижингинскому району обнаружили незаконную рубку. На месте находились двое жителей Кижингинского района, которые занимались трелевкой древесины на площадку. Всего мужчина успели заготовить 10 сосен, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.



С места рубки изъяты трактор МТЗ-82, бензопила «Штиль» и заготовленная древесина.



Объём незаконно заготовленной древесины составил почти 5 кубометров. ущерб, причинённый лесному фонду – более 38 тысяч рублей.



По данному факту составлен протокол о лесонарушении, административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в отдел полиции по Кижингинскому району для принятия правового решения.



