«Чёрных лесорубов» поймали в Бурятии

Они успели срубить 10 сосен
14 июня государственный лесной инспектор совместно с участковым отдела полиции по Кижингинскому району обнаружили незаконную рубку. На месте находились двое жителей Кижингинского района, которые занимались трелевкой древесины на площадку. Всего мужчина успели заготовить 10 сосен, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии.
С места рубки изъяты трактор МТЗ-82, бензопила «Штиль» и заготовленная древесина.
Объём незаконно заготовленной древесины составил почти 5 кубометров. ущерб, причинённый лесному фонду – более 38 тысяч рублей.
По данному факту составлен протокол о лесонарушении, административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Все материалы переданы в отдел полиции по Кижингинскому району для принятия правового решения.
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Происшествия, Фото:
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