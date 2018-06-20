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В Улан-Удэ насмерть сбили мужчину (видео)

В Улан-Удэ насмерть сбили мужчину (видео)
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Личность погибшего не установлена

Накануне поздно вечером в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. 26-летний водитель за рулём «Субару Форестер» сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход умер на месте.





Личность погибшего ещё предстоит выяснить. Приметы пешехода: мужчина азиатской внешности на вид 35-40 лет. 


ДТП смерть
 
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