В Улан-Удэ насмерть сбили мужчину (видео)

Накануне поздно вечером в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП. 26-летний водитель за рулём «Субару Форестер» сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход умер на месте.
Личность погибшего ещё предстоит выяснить. Приметы пешехода: мужчина азиатской внешности на вид 35-40 лет.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 112 ДТП, в которых погибло 7 человек, а травмировано было 126 человек.
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