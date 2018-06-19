В Улан-Удэ мужчину убило током на железной дороге









Станция Заудинский – одно из самых наиболее опасных мест города. Смертельные случаи там происходят регулярно. Всё потому, что станция соединяет микрорайоны Мелькомбинат и Мясокомбинат, а люди слишком часто игнорируют виадук и переходят железнодорожные пути прямо по рельсам.



Как сообщал «Байкал-Daily», последний смертельный случай произошёл 20 апреля,





На место были вызваны и сотрудники МЧС. Но когда они прибыли на место, поездная бригада уже потушила тело. Сотрудники МЧС сняли погибшего и передали скорой помощи, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.Станция Заудинский – одно из самых наиболее опасных мест города. Смертельные случаи там происходят регулярно. Всё потому, что станция соединяет микрорайоны Мелькомбинат и Мясокомбинат, а люди слишком часто игнорируют виадук и переходят железнодорожные пути прямо по рельсам.Как сообщал «Байкал-Daily», последний смертельный случай произошёл 20 апреля, поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину . Удар был такой силы, что женщину буквально разорвало на части. Медики бригады медицины катастроф собирали тело по частям на протяжении 300 метров. У погибшей остались двое маленьких детей.

Сегодня ночью на станции Заудинский в Улан-Удэ погиб мужчина. Он пытался перелезть через вагон.Мужчина задел электрическую дугу, его ударило током, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе БСМП.Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.