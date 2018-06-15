В Улан-Удэ пенсионер устроил ДТП

Пожилой водитель не признал свою вину
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня днём в СНТ «Строитель» в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидцев, автолюбительница за рулём «Дайхатсу» ехала по асфальтированной дороге в сторону СНТ. В этот момент справа от неё с грунтовой дороге выехал пенсионер на «Тойоте Королле» и врезался в легковушку.
По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщают свидетели аварии, пенсионер не признаёт свою вину.
Пожилой водитель не признал свою вину
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