В Улан-Удэ пенсионер устроил ДТП













По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.



Как сообщают свидетели аварии, пенсионер не признаёт свою вину.















Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня днём в СНТ «Строитель» в Улан-Удэ произошло ДТП.По словам очевидцев, автолюбительница за рулём «Дайхатсу» ехала по асфальтированной дороге в сторону СНТ. В этот момент справа от неё с грунтовой дороге выехал пенсионер на «Тойоте Королле» и врезался в легковушку.