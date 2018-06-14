В Улан-Удэ «Аккорд» врезался в «Исис»

ДТП произошло перед пешеходным переходом
Накануне, 13 июня, в 20 часов на улице Шумяцкого в Улан-Удэ произошла небольшая дорожная авария. Напротив «Абсолюта» перед пешеходным переходом водитель «Хонды Аккорд» врезался в «Тойоту Исис», за рулём которой находилась женщина.
В ДТП обошлось без пострадавших. Водители отказывались признавать свою вину.
- Участники аварии долго спорили между собой, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
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