В Улан-Удэ «Аккорд» врезался в «Исис»













Накануне, 13 июня, в 20 часов на улице Шумяцкого в Улан-Удэ произошла небольшая дорожная авария. Напротив «Абсолюта» перед пешеходным переходом водитель «Хонды Аккорд» врезался в «Тойоту Исис», за рулём которой находилась женщина.В ДТП обошлось без пострадавших. Водители отказывались признавать свою вину.- Участники аварии долго спорили между собой, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.