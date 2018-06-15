В Бурятии возбудили дело за хищение зданий курорта «Нилова Пустынь»

Здание ванного корпуса, спелеокамеру и пансионат незаконно передали частной компании
Прокуратура Тункинского района выявила признаки преступления, совершённого бывшими районными властями.
- Установлено, что группой должностных лиц районной администрации в 2013 по 2015 годах совершено хищение объектов недвижимости, в том числе зданий ванного корпуса, спелеокамеры, пансионата, используемых автономным учреждением курортная бальнеологическая лечебница «Нилова-Пустынь», путём незаконного внесения указанного имущества в уставный капитал ООО «Здоровье». Учреждение «Нилова-Пустынь» утратило не только право на объекты, но и потенциальную возможность использовать имущество для осуществления основных видов деятельности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Муниципалитету причинён ущерб в особо крупном размере - на 10 миллионов рублей.
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии возбудил уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», уголовное дело о хищении участка и трёх строений здравницы в местности «Вышка» и участок «Нилова Пустынь» с целебными источниками возбуждено на бывшего главу Тункинского района Андрея Самаринова. Сейчас он находится под домашним арестом, в мае экс-глава дал признательные показания.
Скандал в «Ниловой Пустыни» вышел на всеобщее обозрение 2 августа 2016 года, когда случился «захват» одного из корпусов.
История началась с того, что в 2015 году районная администрация решила построить на курорте «Нилова Пустынь» новый корпус. Для строительства было создано ООО «Алтан». На треть общество учредила муниципальная лечебница «Нилова-Пустынь», на остальные 70% - некое ООО «Жемчужина». В 2016 году корпус, построенный ООО «Алтан», открылся и начал осуществлять свою деятельность.
В том же году в районе сменился глава. 27 июля радоновая скважина, ведущая к новому корпусу, была перерезана и залита цементом. На это через неделю последовал «акт противодействия» - вооружённые люди «захватили» старый муниципальный корпус. На место прибыли полиция, новое руководство района, силовики. Конфликт был мирно урегулирован, но на каких условиях, не известно.
В Бурятии возбудили дело за хищение зданий курорта «Нилова Пустынь»
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