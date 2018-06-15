У матери-одиночки в Улан-Удэ сгорел дом



Погорелица обращается к неравнодушным горожанам и просит оказать материальную помощь для покупки стройматериалов и вывоза мусора с пепелища. Для уточнения можно позвонить в центр «Доверие» по телефону 45-23-49.





Реквизиты для перевода средств размещены на странице министерства социальной защиты в Facebook https://www.facebook.com/groups/368352709911437/permalink/1741341979279163/.



Однако матери-одиночке военные и администрация города предлагали временное жильё в посёлке Сосновый Бор. Но женщина отказалась, боясь лишиться последнего из нажитого.



- Мне военные и администрация предлагали временное жильё. А я боюсь, что уеду, а наши местные мародёры последнее утащат: насос, инструменты, пилу и многое другое. Я же всё это с собой не утащу, - признаётся хозяйка сгоревшего дома.



По словам Юлии, у неё возникли проблемы не только с жильём, но с органами опеки и попечительства. Они грозят матери-одиночке лишением родительских прав. По словам женщины, приёмный ребёнок сейчас живёт у родственников и в скором времени отправится в детский лагерь на отдых. А ей самой пришлось взять отпуск, чтобы разрешить проблемы с жильём.



