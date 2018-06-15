У матери-одиночки в Улан-Удэ сгорел дом

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июня в посёлке Тальцы Заиграевского района Бурятии сгорел жилой дом. Оказалось, без крова осталась мать-одиночка с двумя детьми, один из которых приёмный. Хозяйка дома - 38-летняя сотрудница центра «Доверие» Юлия Янголь.
По словам Юлии, пожар случился днём. На крыше дома произошёл хлопок, после чего кровля старенького засыпного дома вспыхнула. В этот момент хозяйка была в огороде, а дети - в доме.
- Я долго 3-летнего ребёнка искала, он испугался и забился в шкаф. Старший приёмный сын находился в другой комнате и сам выбежал на улицу. Пожарные долго ехали, ничего не успели спасти, всё сгорело. Как была в халате и резиновых тапочках, так в них и остались, - рассказала «Байкал-Daily» погорелица.
Также в доме находился газовый баллон, который успел вытащить неравнодушный сосед и удалось избежать взрыва газа. Сейчас пострадавшие разместились в бане. Соседи и неравнодушные горожане принесли им одежду, телевизор, посуду, продукты, одеяла, матрасы и даже рассаду, поскольку во время тушения пожарные вытоптали насаждения.
- Сейчас надо разобрать пепелище, мусор вывезти. Нужна машина, грузчики. Скоро зима, надо хоть какое-то временное жильё успеть построить, - говорит хозяйка дома.
Погорелица обращается к неравнодушным горожанам и просит оказать материальную помощь для покупки стройматериалов и вывоза мусора с пепелища. Для уточнения можно позвонить в центр «Доверие» по телефону 45-23-49.
Реквизиты для перевода средств размещены на странице министерства социальной защиты в Facebook https://www.facebook.com/groups/368352709911437/permalink/1741341979279163/.
Однако матери-одиночке военные и администрация города предлагали временное жильё в посёлке Сосновый Бор. Но женщина отказалась, боясь лишиться последнего из нажитого.
- Мне военные и администрация предлагали временное жильё. А я боюсь, что уеду, а наши местные мародёры последнее утащат: насос, инструменты, пилу и многое другое. Я же всё это с собой не утащу, - признаётся хозяйка сгоревшего дома.
По словам Юлии, у неё возникли проблемы не только с жильём, но с органами опеки и попечительства. Они грозят матери-одиночке лишением родительских прав. По словам женщины, приёмный ребёнок сейчас живёт у родственников и в скором времени отправится в детский лагерь на отдых. А ей самой пришлось взять отпуск, чтобы разрешить проблемы с жильём.