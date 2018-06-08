В Улан-Удэ из-за поджога сгорел дом

Накануне вечером, 7 июня, на улице Волочаевская неизвестные подожгли жилой дом с дощатой верандой. На момент прибытия пожарных горела крыша, веранда и дом изнутри.

Огонь потушили за полчаса 12 человек и 5 единиц техники, сообщают оперативные службы города.

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