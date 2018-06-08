Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

В Улан-Удэ из-за поджога сгорел дом

Происшествия, 
Инцидент произошёл в Октябрьском районе

Накануне вечером, 7 июня, на улице Волочаевская неизвестные подожгли жилой дом с дощатой верандой. На момент прибытия пожарных горела крыша, веранда и дом изнутри.

Огонь уничтожил крышу дома, строение внутри полностью выгорело . Жильцы дома временно поселились у соседей.

Огонь потушили за полчаса 12 человек и 5 единиц техники, сообщают оперативные службы города.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за поджога сгорел дом
Происшествия, 08.06.2018
Инцидент произошёл в Октябрьском районе
В Бурятии прибайкальскую свалку ликвидируют через суд
Происшествия, 07.06.2018
Прокуратура Прибайкальского района направила в суд исковое заявление о ликвидации свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 33 тыс. кв. м.
Читинцу грозит 20 лет за секс-насилие над своей падчерицей
Происшествия, 07.06.2018
Следственным отделом по Центральному району Читы завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Читы, обвиняемого в секс-насилии в отношении малолетней падчерицы
СКР проверит внезапную смерть школьника в Бурятии
СКР проверит внезапную смерть школьника в Бурятии
Происшествия, 07.06.2018
Ученик пришёл к другу и рухнул на крыльце
В пригороде Улан-Удэ собака напала на хозяев
В пригороде Улан-Удэ собака напала на хозяев
Происшествия, 07.06.2018
Было ли больно бешенством домашнее животное, неизвестно
В Иркутске «чёрные риелторы» мошенничали и убивали
В Иркутске «чёрные риелторы» мошенничали и убивали
Происшествия, 07.06.2018
На их счету 7 убийств и 19 эпизодов мошенничества
Сибирячка задушила новорождённого малыша
Происшествия, 07.06.2018
В Богучанском районе молодая женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорождённого ребёнка
В Бурятии школьник внезапно умер на крыльце дома
В Бурятии школьник внезапно умер на крыльце дома
Происшествия, 07.06.2018
Пока неизвестно, что стало причиной смерти подростка
В Бурятии пьяный ревнивец убил возлюбленную
В Бурятии пьяный ревнивец убил возлюбленную
Происшествия, 07.06.2018
После убийства мужчина пошёл спать
В Бурятии вор стащил у женщины ноутбук
Происшествия, 07.06.2018
Полицейские отыскали злоумышленника
В Бурятии задержан «чёрный лесоруб»
Происшествия, 07.06.2018
Возбуждено уголовное дело
«Скорая помощь» в Бурятии попала в ДТП
«Скорая помощь» в Бурятии попала в ДТП
Происшествия, 07.06.2018
Авария случилась в улан-удэнском пригороде

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^