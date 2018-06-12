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Туристка в Бурятии сорвалась с тропы на пике Нефтяников

Туристка в Бурятии сорвалась с тропы на пике Нефтяников
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по РБ
Спасатели на вертолёте МЧС России эвакуируют женщину

При восхождении на пик Нефтяников в 45 км от озера Байкал, вблизи реки Осиновка, одна из участниц сорвалась с тропы и упала с высоты нескольких метров. Женщина получила травмы, ее товарищи сообщили о случившемся спасателям, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.

Для эвакуации пострадавшей и транспортировки в медицинское учреждение было принято решение задействовать авиацию МЧС России - вертолёт Ми-8, дислоцирующийся в настоящее время в Улан-Удэ.

На место происшествия вылетели спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и медицинские работники. По предварительным данным, участники восхождения - жители Иркутской области.
МЧС
 
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