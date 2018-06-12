Туристка в Бурятии сорвалась с тропы на пике Нефтяников

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по РБ

Спасатели на вертолёте МЧС России эвакуируют женщину



При восхождении на пик Нефтяников в 45 км от озера Байкал, вблизи реки Осиновка, одна из участниц сорвалась с тропы и упала с высоты нескольких метров. Женщина получила травмы, ее товарищи сообщили о случившемся спасателям, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.



Для эвакуации пострадавшей и транспортировки в медицинское учреждение было принято решение задействовать авиацию МЧС России - вертолёт Ми-8, дислоцирующийся в настоящее время в Улан-Удэ.



На место происшествия вылетели спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и медицинские работники. По предварительным данным, участники восхождения - жители Иркутской области.

