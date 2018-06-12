В Улан-Удэ сгорел цех по сборке мебели (видео)

Пожар повредил множество соседних офисных и производственных помещений



Сегодня в 00:08 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ по улице Геологическая горят складские помещения.



В 00:26 был объявлен повышенный ранг пожара. Огонь ликвидировали в 02:09. В тушении было задействовано 20 человек и 8 единиц техники.



В результате на первом этаже основного здания повреждены офисные и подсобные помещения, выгорел цех по сборке мебели, выгорели офисные и подсобные помещения и выставочный мебельный зал, расположенные на мансардном этаже, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.





