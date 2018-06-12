Прорвало стык на теплотрассе
Вчера открылась течь на теплотрассе на улице Геологическая в районе дома номер 5.
В 13:15 было закрыто холодное водоснабжение на один жилой дом по улице Бабушкина 13а.
Стык на чугунной трубе диаметром 125 мм зачеканили, установили упор. Холодное водоснабжение в 17:15 потребителям восстановили. Подвоз воды был организован. Время устранения составило 4 часа, сообщают оперативные службы города.
Многоэтажка в Улан-Удэ на 4 часа осталась без воды
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