Многоэтажка в Улан-Удэ на 4 часа осталась без воды

Прорвало стык на теплотрассе



Вчера открылась течь на теплотрассе на улице Геологическая в районе дома номер 5.



В 13:15 было закрыто холодное водоснабжение на один жилой дом по улице Бабушкина 13а.



Стык на чугунной трубе диаметром 125 мм зачеканили, установили упор. Холодное водоснабжение в 17:15 потребителям восстановили. Подвоз воды был организован. Время устранения составило 4 часа, сообщают оперативные службы города.

