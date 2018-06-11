Днём 10-го июня по улице Бийская загорелся нежилой дом
В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 кв.м., полностью сгорела крыша. Виновное лицо устанавливается. Ущерб оценивается в 200 тысяч руб., сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.
В Улан-Удэ сгорел нежилой дом
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