В Улан-Удэ сгорел нежилой дом

Днём 10-го июня по улице Бийская загорелся нежилой дом



В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 кв.м., полностью сгорела крыша. Виновное лицо устанавливается. Ущерб оценивается в 200 тысяч руб., сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.

