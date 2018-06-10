Трансформаторная подстанция сгорела в Улан-Удэ

Пожар произошёл в Октябрьском районе



Сегодня в 3:51 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В Улан-Удэ по улице Мостовая горела трансформаторная подстанция.



В результате пожара огнём была уничтожена подстанция, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар ликвидирован в 4:07. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

