Пожар произошёл в Октябрьском районе
Сегодня в 3:51 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В Улан-Удэ по улице Мостовая горела трансформаторная подстанция.
В результате пожара огнём была уничтожена подстанция, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Пожар ликвидирован в 4:07. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.
Трансформаторная подстанция сгорела в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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