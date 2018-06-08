В Краснокаменске депутат совета досрочно лишён полномочий
В соответствии с законом, депутаты обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своих супругов за предшествующий год не позднее 30 апреля. Прокурорская проверка показала, что по состоянию на 8 мая, один из депутатов не представил в срок указанные сведения за 2017 года.
Межрайонная прокуратура внесла представление председателю Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». В результате решение Совета муниципального района полномочия депутата были прекращены досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье депутат лишился мандата из-за сокрытия доходов
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