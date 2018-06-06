Жительница Бурятии набрала продуктов в магазине и скрылась на такси



Росгвардейцы при опросе продавцов магазина установили, что покупательница заказала товар, но сразу не расплатилась. Она сказала, что забыла банковскую карточку в автомобиле и вышла из магазина, а затем сев в такси, скрылась в неизвестном направлении.



Сотрудники вневедомственной охраны совместно с вызванным на место преступления участковым уполномоченным полиции просмотрели видеонаблюдение и установили приметы и личность подозреваемой, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



В отделе полиции 31-летняя задержанная временно не работающая дала признательные показания, что путём злоупотребления доверия похитила продукты питания и алкогольные напитки на сумму более 2500 рублей.



Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК Российской Федерации (мошенничество).



На днях в вечернее время, на пункт централизованной охраны в селе Кырен поступил сигнал «тревога» с продуктового магазина по улице Ленина. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.