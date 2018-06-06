Жительница Бурятии набрала продуктов в магазине и скрылась на такси

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемую в мошенничестве
На днях в вечернее время, на пункт централизованной охраны в селе Кырен поступил сигнал «тревога» с продуктового магазина по улице Ленина. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.
Росгвардейцы при опросе продавцов магазина установили, что покупательница заказала товар, но сразу не расплатилась. Она сказала, что забыла банковскую карточку в автомобиле и вышла из магазина, а затем сев в такси, скрылась в неизвестном направлении.
Сотрудники вневедомственной охраны совместно с вызванным на место преступления участковым уполномоченным полиции просмотрели видеонаблюдение и установили приметы и личность подозреваемой, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
В отделе полиции 31-летняя задержанная временно не работающая дала признательные показания, что путём злоупотребления доверия похитила продукты питания и алкогольные напитки на сумму более 2500 рублей.
Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК Российской Федерации (мошенничество).
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемую в мошенничестве
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