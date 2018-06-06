В Иркутской области «чёрные лесорубы» напилили деревьев на 100 тысяч









По оценкам специалистов, сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила свыше 100 тысяч рублей.



По мнению следователей, группа действовала в течение длительного времени. Сейчас сыщики ищут других участников ОПГ и выясняют причастность к другим вырубкам.

По оценкам специалистов, сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила свыше 100 тысяч рублей.По мнению следователей, группа действовала в течение длительного времени. Сейчас сыщики ищут других участников ОПГ и выясняют причастность к другим вырубкам.

Во время рейда полицейские Иркутской области узнали, что в 7 километрах от села Новая Уда орудуют «чёрные лесорубы». По подозрению в вырубке деревьев в объёме около 6 кубических метров в полицию доставлены трое местных жителей, в возрасте от 31 до 32 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.С места происшествия полицейские изъяли внедорожник, бензопилу и спиленную древесину.- По версии следствия, вероятным организатором незаконного бизнеса является 32-летний житель села Новая Уда. Ему вменяется совершение сразу нескольких противоправных деяний, совершённых ранее на территории Усть-Удинского лесничества и квалифицируемых по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», - уточняют в ведомстве.