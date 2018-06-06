В Иркутской области «чёрные лесорубы» напилили деревьев на 100 тысяч

У них изъяли внедорожник, бензопилу и древесину
Во время рейда полицейские Иркутской области узнали, что в 7 километрах от села Новая Уда орудуют «чёрные лесорубы». По подозрению в вырубке деревьев в объёме около 6 кубических метров в полицию доставлены трое местных жителей, в возрасте от 31 до 32 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
С места происшествия полицейские изъяли внедорожник, бензопилу и спиленную древесину.
- По версии следствия, вероятным организатором незаконного бизнеса является 32-летний житель села Новая Уда. Ему вменяется совершение сразу нескольких противоправных деяний, совершённых ранее на территории Усть-Удинского лесничества и квалифицируемых по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», - уточняют в ведомстве.
По оценкам специалистов, сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила свыше 100 тысяч рублей.
По мнению следователей, группа действовала в течение длительного времени. Сейчас сыщики ищут других участников ОПГ и выясняют причастность к другим вырубкам.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемую в мошенничестве
Преступление произошло ночью
Инцидент произошёл в мае
У них изъяли внедорожник, бензопилу и древесину
За сутки в Забайкальском регионе изъято более 6 кг наркотиков
В составе ОПГ преступники выловили рыбы на 160 тысяч рублей
Авария произошла на спуске в сторону Арбата
Однажды он напал на одну из своих жертв, потому что не смог незаметно стащить гаджет из кармана
Сильный пожар тушили около двух часов
Инцидент произошёл в Советском районе
Сейсмособытие случилось вчера вечером
Причём стрелял мужчина из самодельного револьвера
Жительница Бурятии отсудила денежную компенсацию с ФГУП «Почта России» в 100 тысяч рублей
Заместитель Генерального прокурора Иван Семчишин внес представление начальнику департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу
В 2015 году в дежурную часть на станции Уссурийск обратился мужчина, который пояснил, что в пассажирском поезде сообщением «Владивосток-Москва» у него был похищен сотовый телефон