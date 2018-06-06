В Улан-Удэ неизвестные подожгли дом

Инцидент произошёл в Советском районе



В понедельник, 4 июня, на улице Блюхера неизвестные подожгли жилой брусовой дом, с пристроенной верандой. На момент прибытия пожарных стояло небольшое задымление.



Огонь повредил стену веранды изнутри и домашние вещи. Как уточняют пожарные, жильцы в расселении не нуждаются.



Пламя потушили через 15 минут семь человек и три единицы техники.



В тот же день в столице Бурятии на проезде Строителей загорелся жилой бревенчатый дом. На момент прибытия пожарных горела крыша и веранда. Домочадцы самостоятельно эвакуировались из охваченного пламенем строения.



Огонь уничтожил крышу дома. Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования хозяином дома.



Жильцы временно переехали к бабушке.



Пожар потушили за полчаса 15 человек и 5 единиц техники, сообщают оперативные службы города.





