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Генпрокуратура нашла нарушения в подготовке к пожароопасному сезону в Бурятии

Происшествия, 
Заместитель Генерального прокурора Иван Семчишин внес представление начальнику департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу

В ходе проверки департамента выяснилось, что госорганом не всегда должным образом соблюдались требования закона при контроле выполнения региональными органами власти переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений.

По результатам проведенных департаментом в марте проверок завышена оценка готовности к пожароопасному сезону уполномоченных органов в Бурятии, Красноярского края.

Вопреки требованиям закона должностные лица надзорного органа не во всех случаях при наличии оснований выдавали предписания.

Нарушения имели место и при осуществлении федерального государственного лесного надзора на землях министерства обороны России.

Установлены факты необоснованного снятия с контроля предписаний. Так, по результатам проверок Шелеховского и Улан-Удэнского филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России сняты с контроля не исполненные ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России предписания, содержащие требования доукомплектовать штат пожарно-химических станций.

В ходе проверки выявлены и иные нарушения при осуществлении департаментом контрольно-надзорной деятельности.

С целью устранения выявленных нарушений закона Иван Семчишин внес представление руководителю Департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Рассмотрение представления находится на контроле управления генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
прокуратура
 
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