Генпрокуратура нашла нарушения в подготовке к пожароопасному сезону в Бурятии

Заместитель Генерального прокурора Иван Семчишин внес представление начальнику департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу



В ходе проверки департамента выяснилось, что госорганом не всегда должным образом соблюдались требования закона при контроле выполнения региональными органами власти переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений.



По результатам проведенных департаментом в марте проверок завышена оценка готовности к пожароопасному сезону уполномоченных органов в Бурятии, Красноярского края.



Вопреки требованиям закона должностные лица надзорного органа не во всех случаях при наличии оснований выдавали предписания.



Нарушения имели место и при осуществлении федерального государственного лесного надзора на землях министерства обороны России.



Установлены факты необоснованного снятия с контроля предписаний. Так, по результатам проверок Шелеховского и Улан-Удэнского филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России сняты с контроля не исполненные ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России предписания, содержащие требования доукомплектовать штат пожарно-химических станций.



В ходе проверки выявлены и иные нарушения при осуществлении департаментом контрольно-надзорной деятельности.



С целью устранения выявленных нарушений закона Иван Семчишин внес представление руководителю Департаменте лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Рассмотрение представления находится на контроле управления генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

