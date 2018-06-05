В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело из-за смерти месячного ребёнка в больнице

Жительница Улан-Удэ потеряла дочь, которой едва исполнился месяц. Родители уверены в смерти их ребенка виноваты врачи



Нет ничего более страшного, чем эта пустая детская кроватка в доме безутешных родителей. Саяна Доржиева до сих пор не может поверить, что потеряла свою дочь. Всё началось с обычного похода к педиатру. На приёме у малышки заметили отит. Врач не увидела ничего страшного и прописала капли. Через пару дней ребёнку стало хуже.Девочка не могла нормально дышать. Скорая помощь,по словам Саяны, приехала только через 2 часа после вызова и отвезла ребёнка в Детскую клиническую.



- Там были 4 женщины, медсестры молодые. Двое из них начали возмущаться: «Что у вас за мания, что у вас за привычка по ночам ездить?» Я стою с ребёнком, у меня ребенок постанывает, почти не дышит. Я говорю «В смысле? Мне надо было ждать до утра пока придут врачи на работу? - говорит Саяна Доржиева.



По словам Саяны, их с дочерью оставили без присмотра на всю ночь. Когда она проснулась, ребёнок не подавал признаков жизни.



- Взяла её на руки. Смотрю, она уже у меня не дышит. Я начала кричать, я начала орать врача, медсестру. Смотрю, просто никто не отзывается. Я ребёнка взяла на руки, начала бегать по всему этажу. Не было никого. Ни одного человека не было. Даже ни разу за ночь не удосужились подойти, проверить, хотя бы состояние ребенка, температуру, что происходит. Поставили укол, да. Могли бы подойти, посмотреть какое состояние у ребенка, - пояснила Саяна Доржиева.



Когда врачи всё-таки появились на этаже, было уже поздно. После нескольких попыток реанимации Саяне сообщили о смерти ребёнка.



- Потом приходят и говорят: «Извините, вы поздно обратились». Как я могла поздно обратиться? Если в течение 5-6 часов никто не подошёл. Это вообще ужас. И потом мне глав врач говорит: «Мы же буряты. Вы должны сейчас молиться за упокой. Что мы теперь сделаем?» Это нормально вообще, чтоб главврач так говорил? - возмущена Саяна Доржиева.



Саяна уверена, её дочь умерла из-за тотальной халатности врачей. Медики пока не комментируют эту ситуацию.



- В данный момент идет служебное расследование. По его итогам устанавливается, были ли допущены дефекты оказания медицинской помощи. Пока оно не завершится, мы не можем дать комментарий. И пока еще нет заключения патологоанатомического бюро, - пояснила Туяна Лыгденова, пресс-секретарь министерства здравоохранения Бурятии.



Не теряя времени, Саяна сразу же написала жалобу в минздрав Бурятии, в Росздравнадзор и прокуратуру. Сейчас ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело.



- Я вообще не понимаю, как можно с таким отношением работать. Зачем они вообще работают? Для чего тогда ночная смена, ночное дежурство? У меня сейчас до сих пор состояние ужасное. Не сплю по ночам, не знаю. Просто в первый раз такое отношение к себе вижу. Ладно, был бы ребёнок большой, мог бы объяснить, сказать, что у него болит, что у него там плохо, не плохо. А тут месячный ребёнок, а они просто оставляют без присмотра, - говорит Саяна Доржиева.



Саяна не намерена опускать руки, сообщает «Первое альтернативное телевидение».

