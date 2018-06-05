В Казани полыхает торговый центр «Порт» (видео)

В тушении пожара принимает участие 80 человек





Сотрудники МЧС организовали экстренную эвакуацию посетителей, персонала и охраны, в количестве 20 человек. После чего пожарные газодымозащитной службы провели разведку очага пожара в торговом центре.





Возгорание на площади 20 кв. метров удалось обнаружить на первом этаже торгового помещения. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по 4 номеру вызова. На месте тушения созданы четыре боевых участка. Для ликвидации последствий пожара привлечены 21 единица техники и 80 человек личного состава.









В результате пожара никто не пострадал, сообщает Главное управление МЧС России по республике Татарстан.





Двухэтажный торговый центр «Порт» открылся в Казани в 2015 году. Из общей площади здания в 30 тысяч квадратных метров, 17 тысяч сдаётся в аренду.

5 июня в 8:22 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в торговом центре «Порт», расположенного в Казани. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место происшествия.