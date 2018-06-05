Улан-удэнца поймали с марихуаной



Вечером 2 июня недалеко от села Вознесеновка Тарбагатайского района сотрудниками полиции задержан улан-удэнец, у которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Заключение экспертизы показало, что изъятое – марихуана весом более 100 граммов.



Злоумышленнику - 23 года, нигде не работает, не судим. В отношении него составлен административный протокол. Также на горожанина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

