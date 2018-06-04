РАЛХ: В Бурятии из-за сухих гроз значительно увеличилось число лесных пожаров

Количество лесных пожаров, возникших из-за сухих гроз на территории республики за прошедшую неделю, увеличилось на 23%. Об этом сегодня на планерном совещании у главы Бурятии сообщил руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов



В результате прохождения грозового фронта в республике возникло 18 лесных пожаров. Из них 12 – «в зоне контроля» в Баунтовском и Еравнинском районах, еще шесть очагов – в Селенгинском районе, где был введен режим ЧС.



Два пожара в Селенгинском районе уже ликвидированы, еще четыре действующих - три на землях лесного фонда и один крупный очаг на землях Министерства обороны РФ на площади 300 га.



- Сегодня на оперативном штабе мы приняли решение оказать помощь министерству специалистами и техникой, - сообщил Александр Мартынов.



Оперативность тушения пожаров в первые сутки, по словам Александра Мартынова, сейчас составляет 93%, в то время как в 2017 году – 75%.



- Что касается профилактики лесных пожаров, то большой упор сделан на лесопользователей, в части установления аншлагов, шлагбаумов, обустройства минерализованных полос. Эта работа продолжается, - сообщил руководитель РАЛХ.



Также Александр Мартынов доложил о ситуации с обеспеченностью лесников средствами связи.



- У нас в наличии 617 радиостанций и спутниковых телефонов, примерно каждый второй обеспечен, - отметил он.



Отметим, что с начала этого пожароопасного сезона в Бурятии по сравнению с 2017 годом отмечается значительное сокращение количества лесных пожаров на 19% - до 214 с 264. Площадь, пройденная огнем, снизилась в шесть раз – до 19,5 тыс га с 118,7 тыс га.



Средняя площадь одного пожара в этом году составляет 91 га, что (почти в пять раз) меньше, чем в 2017 году, когда было 449 га.



С начала года проведено 6749 рейдов, выявлено 1413 нарушений, составлено 1332 протокола об административных нарушениях, рассмотрено 369 административных дела. Сумма наложенных штрафов составила 1 млн 519 тыс рублей.



Отметим, что в этом году лесные пожары в Бурятии уже стали причиной гибели двух сотрудников лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза, которые 18 мая участвовали в тушении крупного лесного пожара в Курумканском районе. Один погибший - Валерий Жанцанов, 1962 года рождения. Второй - Аюр Цыренжапов, 1977 года рождения, у него остались трое малолетних детей. Алексей Цыденов лично встретился с семьями погибших сотрудников лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза и выразил свои соболезнования.



Возгорание возникло 18 мая от непотушенной сигареты и было ликвидировано 21 мая на площади более двух тыс га. В тушении принимали участие более 230 человек со всей республики и свыше 30 единиц лесопожарной техники.



По поручению Главы Бурятии семьям погибших Валерия Жанцанова и Аюра Цыренжапова из резервного фонда Правительства РБ перечислена помощь в размере одного миллиона рублей. Материальную помощь родным оказали и коллеги погибших со всей республики. На счета семей погибших лесников в общей сложности перечислено более одного миллиона рублей.



Кроме того, троим малолетним детям Аюра Цыренжапова будет оформлена пенсия по потере кормильца от 8800 рублей на каждого ребенка.



Сейчас по поручению Алексея Цыденова агентство лесного хозяйства готовит документы на представление к государственной награде посмертно Валерия Жанцанова, проявившего мужество и героизм при спасении своего коллеги на тушении лесного пожара в Курумканском районе, сообщает пресс-служба правительства РБ.

