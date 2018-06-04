Лесной пожар тушат военные в Бурятии

Военнослужащие потушили часть возгорания. Работы продолжаются
Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, продолжают выполнять работы по тушению крупного лесного пожара
в районе населённого пункта Бараты Селингинского района.
В течение суток противопожарная группировка была увеличена, для тушения и проливки территории лесного массива привлечено около 60 военнослужащих, задействовано 5 единиц техники, в том числе автомобили на базе «КамАЗа», авторазливочная станция АРС-14.
Потушено более двух гектаров, произведена опашка и создание минерализованной полосы длиной свыше 1,7 км, всего опахано около 11 км.
Для выполнения задач по тушению лесного пожара мотострелки совершили 110-километровый марш на штатной технике, сообщает пресс-служба ВВО.
Военнослужащие потушили часть возгорания. Работы продолжаются
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