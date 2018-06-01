Судебные приставы собирались арестовать имущество за долги, однако мужчина направил на них оружие
3 мая Советским районным судом Улан-Удэ вынесен обвинительный приговор в отношении ранее не судимого 44-летнего горожанина.
Как оказалось, мужчина задолжал за электроэнергию более 15 тысяч рублей. Через суд в пользу АО «Читаэнергосбыт» взыскана задолженность за потреблённую электрическую энергию в размере более 15 тысяч рублей.
К должнику пришли судебные приставы и предложили ему погасить задолженность в полном объёме либо впустить сотрудников УФССП в квартиру, чтобы те описали и арестовали имущество.
- Однако вместо этого должник, демонстративно зарядив патронами и направив ствол ружья, начал умышленно угрожать убийством и причинением вреда здоровью сотрудникам УФССП, которые были в форменном обмундировании. Они действовали в пределах своих полномочий и находились при исполнении своих служебных обязанностей по принудительному исполнению судебного акта, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
Суд квалифицировал его действия как угроза убийством. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
В Улан-Удэ должник угрожал приставам ружьём
Происшествия, Фото:
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