Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Июня

31 Мая

Популярное

В Улан-Удэ должник угрожал приставам ружьём

В Улан-Удэ должник угрожал приставам ружьём
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Судебные приставы собирались арестовать имущество за долги, однако мужчина направил на них оружие

3 мая Советским районным судом Улан-Удэ вынесен обвинительный приговор в отношении ранее не судимого 44-летнего горожанина.

Как оказалось, мужчина задолжал за электроэнергию более 15 тысяч рублей. Через суд в пользу АО «Читаэнергосбыт» взыскана задолженность за потреблённую электрическую энергию в размере более 15 тысяч рублей.

К должнику пришли судебные приставы и предложили ему погасить задолженность в полном объёме либо впустить сотрудников УФССП в квартиру, чтобы те описали и арестовали имущество.

- Однако вместо этого должник, демонстративно зарядив патронами и направив ствол ружья, начал умышленно угрожать убийством и причинением вреда здоровью сотрудникам УФССП, которые были в форменном обмундировании. Они действовали в пределах своих полномочий и находились при исполнении своих служебных обязанностей по принудительному исполнению судебного акта, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

Суд квалифицировал его действия как угроза убийством. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Два пожара в Бурятии произошли из-за замыкания
Два пожара в Бурятии произошли из-за замыкания
Происшествия, 01.06.2018
В Заиграевском районе сгорели баня и сарай
  
За месяц на пожарах в Иркутской области погибло 10 человек
За месяц на пожарах в Иркутской области погибло 10 человек
Происшествия, 01.06.2018
Основной причиной возгораний стала неисправность электрооборудования
В центре Улан-Удэ столкнулись иномарки
В центре Улан-Удэ столкнулись иномарки
Происшествия, 01.06.2018
Авария произошла в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ из-за отключения горячей воды малыши обвариваются кипятком
В Улан-Удэ из-за отключения горячей воды малыши обвариваются кипятком
Происшествия, 01.06.2018
Всё больше маленьких детей поступает в больницу с сильными ожогами
Читинец украл iPhone из «КамАЗа»
Происшествия, 01.06.2018
Злоумышленника задержали по горячим следам
В Улан-Удэ «Лексус» протаранил грузовик
В Улан-Удэ «Лексус» протаранил грузовик
Происшествия, 01.06.2018
Авария произошла в Железнодорожном районе
Забайкалец спрятал украденную технику в огороде
Происшествия, 01.06.2018
Он стащил вещи у своего знакомого
В Бурятии оправдали сборщика конопли
В Бурятии оправдали сборщика конопли
Происшествия, 01.06.2018
Суд учёл всю совокупность смягчающих обстоятельств
Водитель сельской администрации в Бурятии незаконно получал пособие
Водитель сельской администрации в Бурятии незаконно получал пособие
Происшествия, 01.06.2018
Мужчина стоял на учёте центра занятости как безработный

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^