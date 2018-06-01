За месяц на пожарах в Иркутской области погибло 10 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Основной причиной возгораний стала неисправность электрооборудования



273 пожара зарегистрировано в мае на территории Иркутской области. На них погибли 10 человек, получили травмы 17 человек, 111 человек были спасены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров уменьшилось на 35 случаев, в то же время количество погибших увеличилось на 2 человека.



Основной причиной пожаров стало нарушение правил эксплуатации или неисправность электрооборудования. По этой причине произошло 120 пожаров. Из-за неосторожного обращения с огнём произошло 75 пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей стало причиной 30 пожаров. 43 пожара случились из-за поджога, ещё 5 пожаров – по иным причинам.



В течение месяца на 7 пожарах погибли 10 человек, 5 из этих пожаров зарегистрированы в жилом секторе. 6 человек, погибших на пожарах, находились в состоянии сна, условием гибели 4 человек стало состояние алкогольного опьянения.



- Как показал анализ обстоятельств пожаров, подавляющее большинство погибших, 8 человек, относились к группе риска. Среди них – безработные, пенсионеры, люди без определенного места жительства и рода занятий. На пожарах по причине неосторожного обращения с огнём погибли 3 человека, 5 человек – на пожарах, причиной которых послужило нарушение правил эксплуатации или неисправности электрооборудования, 2 человека погибли на пожарах из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Таким образом, электротехническая причина остаётся лидирующей среди причин пожаров, в том числе с гибелью людей, - сообщил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Иркутской области Виктор Пашков.



С начала года в регионе произошло 1212 пожаров, в результате которых погибли 94 человека, травмы получили 76 человек. Одновременное увеличение числа пожаров и погибших на них людей с начала года произошло в Иркутском, Шелеховском, Ольхонском, Чунском, Заларинском районах, в городах Черемхово и Саянске.



Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан проверить состояние электропроводки в жилых и дачных домах, временных и приусадебных надворных постройках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

