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За месяц на пожарах в Иркутской области погибло 10 человек

За месяц на пожарах в Иркутской области погибло 10 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Основной причиной возгораний стала неисправность электрооборудования

273 пожара зарегистрировано в мае на территории Иркутской области. На них погибли 10 человек, получили травмы 17 человек, 111 человек были спасены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров уменьшилось на 35 случаев, в то же время количество погибших увеличилось на 2 человека.

Основной причиной пожаров стало нарушение правил эксплуатации или неисправность электрооборудования. По этой причине произошло 120 пожаров. Из-за неосторожного обращения с огнём произошло 75 пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей стало причиной 30 пожаров. 43 пожара случились из-за поджога, ещё 5 пожаров – по иным причинам.

В течение месяца на 7 пожарах погибли 10 человек, 5 из этих пожаров зарегистрированы в жилом секторе. 6 человек, погибших на пожарах, находились в состоянии сна, условием гибели 4 человек стало состояние алкогольного опьянения.

- Как показал анализ обстоятельств пожаров, подавляющее большинство погибших, 8 человек, относились к группе риска. Среди них – безработные, пенсионеры, люди без определенного места жительства и рода занятий. На пожарах по причине неосторожного обращения с огнём погибли 3 человека, 5 человек – на пожарах, причиной которых послужило нарушение правил эксплуатации или неисправности электрооборудования, 2 человека погибли на пожарах из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Таким образом, электротехническая причина остаётся лидирующей среди причин пожаров, в том числе с гибелью людей, - сообщил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Иркутской области Виктор Пашков.

С начала года в регионе произошло 1212 пожаров, в результате которых погибли 94 человека, травмы получили 76 человек. Одновременное увеличение числа пожаров и погибших на них людей с начала года произошло в Иркутском, Шелеховском, Ольхонском, Чунском, Заларинском районах, в городах Черемхово и Саянске.

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят граждан проверить состояние электропроводки в жилых и дачных домах, временных и приусадебных надворных постройках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
пожар
 
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