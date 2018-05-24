СКР: Чиновники пытались нажиться на сохранении старейшего за Байкалом храма

Следователи завершили расследование уголовного дела бывших руководители Службы единого заказчика Забайкальского края



Их, в том числе, обвиняют в получении «откатов» при разработке проекта консервации церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино - старейшего православного храма к востоку от Байкала, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь регионального Следственного управления СК РФ Егор Марков.



- По версии следствия, в июне 2015 года экс-директор госучреждения «Служба единого заказчика» Геннадий Литвинцев и его бывший главный инженер Константин Выжлов получили от представителя частной фирмы 250 тыс. рублей в качестве «отката» за заключение контракта стоимостью 2,5 млн рублей на разработку проекта консервации церкви в селе Калинино, - сказал Марков. Он уточнил, что о взятке следствию сообщил сам предприниматель.



Уголовное дело против бывших руководителей региональной Службы единого заказчика возбудили по материалам управления ФСБ по Забайкальскому краю. Сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.



В 1664 году в Забайкалье был основан самый восточный в России Нерчинский Успенский мужской монастырь. В 1706 году на территории началось строительство белокаменного храма, который освятили в 1712 году. Успенская церковь является памятником истории, архитектуры и градостроительства, храм имеет уникальную архитектуру, сочетающую традиционное зодчество русского средневековья и барокко. В настоящее время церковь не действует, утрачена крыша над алтарем и трапезной, в ее стенах - большие трещины.



Разговоры о спасении разрушающейся церкви идут в Забайкалье с начала 2000-х годов. В 2015 году региональные власти во главе с отправленным в последствии в отставку губернатором Константином Ильковским решили законсервировать здание. Для сохранения памятника местные жители собрали более 11 млн рублей. Однако, по мнению ряда экспертов, консервация не поможет сберечь храм.



На прошлой неделе к вопросу о сохранении храма вернулась действующий губернатор Наталья Жданова. Она предложила создать научно-экспертный совет, который займется вопросом восстановления церкви, а также возродить работу попечительского совета. Глава региона поручила к 1 июня разработать дорожную карту по восстановлению памятника. По оценке специалистов, для этого необходимо не менее 60 млн рублей, сообщает ТАСС.

