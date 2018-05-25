Первый канал рассказал об иркутской семье, у которой трагически погиб младенец



4 марта в Братске Иркутской области произошёл несчастный случай, в результате которого погиб младенец. 20-летняя мать положила ребёнка спать не в кроватку, а рядом с собой. Судя по всему, во сне кроха откатился в сторону и оказался у горячей батареи отопления. Когда родители заметили это, их сын, которому ещё не исполнилось месяца, уже не дышал. Они обнаружили, что малыш мёртв, около 5 часов вечера.



Сотрудники следственного отдела по городу Братску СУ СК РФ по Иркутской области возбудили в отношении родителей уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до двух лет.



Следователи выясняют обстоятельства, при которых произошла трагедия.



В эфире передачи «Мужское/женское» на Первом канале показали молодых родителей, их соседей, друзей. Ведущие ток-шоу разбирались, что же действительно произошло в тот страшный день.

Сначала в студию пригласили Анну Эгоф, соседку Валерии Васильченко, матери погибшего младенца. Жительница Братска охарактеризовала пару, живущую гражданским браком, и рассказала, как они ухаживали за новорождённым.



- Мы думаем, что там что-то произошло. За Леру я непосредственно ничего плохого не могу сказать, это долгожданный у неё ребенок. Она за ним ухаживала, гуляла. По Сергею даже заметно не было, что он папой стал. Мы ни разу не видели, чтобы он прогуливался, по крайней мере – я не видела. Семья вообще как бы неблагополучная. Она сама с неблагополучной семьи, - поведала соседка.







Также женщина добавила, что Сергей, отец умершего младенца, часто выпивал, гулял, а Валерия, мать ребёнка, не пьёт. По её словам, у них дома регулярно устраивались пьянки.



- Изначально была версия такая, когда приехал судмедэксперт: Лера сказала, что положила с собой ребёнка кормить, и, видимо, придавила его, «приспала» и потом только он уже упал. Это рассказала Валя, которая была понятой, - отметила Анна Эгоф.



Она пояснила, что сейчас Валерия сильно подавлена, и гражданский муж не даёт поговорить ей с подругами и соседками.



Затем на передаче появились сами молодые родители и рассказали свою версию событий, которые произошли 4 марта.



- Проснулся, получается, посмотрел сюда - нет ребёнка, туда внимания не обратил, не думал за это. Повернулся сюда, посмотрел – нет ребёнка. Потом что-то туда так присмотрелся, не понял сначала, что это ребёнок, думаю, может - вещь какая-то. Получается, поднял его вот так вот, положил, здесь глаз, обожжённый у него был, и полтела было фиолетовое. Головку вот так вот держал, у самого слёзы, истерика, - подробно изложил подробности трагедии Сергей.



В ходе программы вскрылись и другие детали ЧП. Знакомые пары рассказали, что в ночь с 3 на 4 марта Сергей был вовсе не дома, а у другой женщины. Они пояснили, что тогда он был пьян, а утром, когда лёг спать, страдал от похмелья.



- Я обращаю внимание Следственного комитета и прокуратуры на то, что обстоятельства дела сейчас перед нами изменились. Человек был глубоко пьян, не отвечал за свои поступки, что является отягощающим обстоятельством в нашем Уголовном кодексе, - заключил в конце передачи Александр Гордон.



Программу показали на федеральном канале накануне.

