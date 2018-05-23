В Чите многодетную мать выселили на улицу из служебного жилья

Два года назад многодетная мама Елена Мирошниченко вместе с мужем и детьми переехала в Читу. Семье военнослужащего предоставили служебную квартиру. Однако в ноябре 2017 года брак распался



Муж переехал в Смоленку, где до сих пор живет при военной части. А Елена осталась в служебной квартире в Чите. Несколько месяцев назад бывший супруг подал в суд, чтобы женщина со старшей дочерью от первого брака освободила квартиру, так как они уже не являются членами его семьи. А вот трехлетнего Богдана и двухлетнего Сережу мужчина предложил оставить с ним. Естественно, мать не намерена отдавать малолетних детей бывшему супругу, который, к тому же, постоянно находится на службе. Судебные тяжбы продолжались несколько месяцев. 18 мая состоялся суд с привлечением органов опеки.



- Решение вынесено неутешительное, суд принял решение выселить, прокурор запрашивала на процессе отсрочку до 1 сентября 2018 года. Ее просьбу удовлетворили. А органы опеки, которые так же находились в суде, запрашивали отсрочку на более длительный срок, до совершеннолетия детей. Но им отказали. По факту мы видим по решению суда, что он выселил, добился этого, так как он был истцом. «Востокрегионжилье» ему предлагали получить жилье, они мне вообще сказали, если бы он не подал это заявление в суд, мы бы даже не знали , что у вас там, вы бы жили и жили, но ему это очень надо было… Вот он добился. Молодец! - говорит многодетная мать Елена Мирошниченко.



Старшая дочь Елены в этом году оканчивает школу и собирается поступать в медакадемию, поэтому тему переезда женщина даже не рассматривает. Сейчас она находится в декретном отпуске и могла бы устроиться на работу, если бы младший Сережа ходил в детский сад. Но и тут не все так просто.



- Дело в том, что мы стояли на очереди в сад при воинской части, где служит бывший муж, но сейчас мне сообщили, что ребенка вычеркнули из списка, хотя муж продолжает там служить. То, что он собирается переводиться, точной информации пока нет. Ребенка уже вычеркнули из детского сада и предложили встать в городе на очередь, то есть два года, получается, мы простояли зря. Мы встали в очередь в городе, но прогнозы неутешительные, говорят, что долго, - пояснила Елена Мирошниченко.



Проблема еще и в том, что у Елены и у детей нет читинской прописки, а без неё попасть в детский сад невозможно. Снять квартиру на деньги из алиментов многодетная мать тоже не может. Найти в этом сложном лабиринте ту самую нить Ариадны ей самостоятельно не удалось. За помощью она обратилась к детскому омбудсмену по Забайкальскому краю Ивану Катанаеву.





- Вся ответственность лежит, я считаю, на втором законном представителе, на отце. Он довел до такой ситуации, не разрешил проблему. Потому что была возможность получить субсидию на всю семью. В этом случае права детей были бы полностью соблюдены. Потому что субсидия выдается не только военнослужащему, но и на всех членов семьи, субсидию он получил бы на пять человек, могли бы приобрести квартиру, а там уже развод – это уже другой вопрос, но дети бы не остались без жилья, - считает Иван Катанаев, уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае.



Иван Катанаев посоветовал Елене подать апелляцию в суд и дал контакты адвоката. Он уверен, что в такой ситуации можно сделать исключение и отсрочить выселение на более длительный срок. Впрочем, детский омбудсмен добавил, что служебное жилье – это ненадежный вариант. Поэтому порекомендовал женщине устроиться на работу и снять квартиру. Куда при этом деть маленького Сережу, который не может пойти в сад в городе по причине отсутствия читинской прописки, непонятно, как и непонятно, что будет с Еленой и ее детьми через три месяца, сообщает ЗабТВ.

