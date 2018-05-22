Суд признал незаконной приватизацию земли на берегу Байкала

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил исковые требования к администрации Портбайкальского сельского поселения Слюдянского района, ООО «Еврофинанс» о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными



Поводом для обращения с иском в суд послужил факт передачи местной администрацией обществу в собственность земельных участков, расположенных в водоохранной зоне, центральной экологической зоне озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия.



Поскольку, в соответствии с п. 4 ч. 5 статьи 27 ЗК РФ приватизация земель, занятых объектами, включенными в Список всемирного наследия, запрещена, соответствующие сделки по передаче в собственность земельных участков, являются недействительными.



Учитывая, что возможность предоставления земельного участка в частную собственность на данной территории ограничена с учетом приоритета охраны озера Байкал и его водоохраной зоны, как важнейшего компонента окружающей среды и объекта всемирного природного наследия, Арбитражный суд Иркутской области признал требования прокурора обоснованными, договоры купли-продажи земельных участков недействительными, сообщает пресс-служба прокуратуры.

