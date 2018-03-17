На видеозаписи видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков
Местному рыболову, увлекающемуся подледной рыбалкой, удалось запечатлеть на видео огромную волну, образовавшуюся на озере Байкал после землетрясения.
На видеозаписи видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.
Стоит отметить, что параллельно со съемкой автор видео начал поспешно отступать назад, однако на горизонте можно заметить еще нескольких любителей подледного лова, которых «цунами» застало врасплох.
Ранее сообщалось, что по данным Байкальского филиала Единой единогеофизической службы РАН, толчки зафиксированы на озере Байкал, в местности недалеко от посёлка Большое Голоустное.
Ощутимые колебания почувствовали 16-го марта жители прибайкальских посёлков, докатилось землетрясение и до Иркутска, а также до Улан-Удэ. Так, в Иркутске интенсивность составила 3-4 балла.
Рыбак опубликовал видео «цунами» на Байкале
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