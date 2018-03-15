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Природоохранная прокуратура занялась пожаром, отравляющим Улан-Удэ

Природоохранная прокуратура занялась пожаром, отравляющим Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Сотрудники ведомства в ходе проверки выехали на место возгорания

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 5 на 6 марта в пригороде Улан-Удэ - в посёлке Вахмистрово Тарбагатайского района произошёл крупный пожар на мусорном полигоне. В близлежащих к объекту микрорайонах, в частности, в 100-х кварталах, отмечалась высокая задымленность. Впрочем, по информации Роспотребнадзора, по данным прошлой недели, предельно допустимые концентрации вредных веществ в границах города не превышены.

В итоге компания, занимающаяся сбором отходов на полигоне, привлекла для тушения пожара 6 единиц техники: 3 самосвала, бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик. В мэрии Улан-Удэ пообещали ликвидировать возгорание к вечеру понедельника, 12 марта.

Однако обещание учредителей организации не было выполнено. Буквально накануне горожане сообщали о запахе жжёного пластика. Также жители столицы Бурятии по-прежнему жалуются в социальных сетях на невыносимый запах и дым:

«Горит свалка, и, по словам нашей администрации, там тушат. Так вот никто там ничего не делает»

«Вся таблица Менделеева в воздухе. В 100-х кварталах нечем дышать»

Сегодня стало известно, что Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку исполнения природоохранного законодательства по факту пожара на мусорном полигоне.

- В ходе проверки прокуратурой осуществлен выезд совместно со специалистами Роспотребнадзора, Росприроднадзора по РБ. Специалистами Роспотребнадзора произведены замеры атмосферного воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства. 
пожар природоохранная деятельность
 
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