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Улан-удэнцев просят изолировать своих собак и кошек из-за угрозы бешенства

Происшествия,  11.01.2018 22:00
В связи с регистрацией вспышек бешенства у диких животных в Мухоршибирском, Джидинском, Закаменском и Тарбагатайском районах существует опасность заноса вируса на территорию города Улан-Удэ

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии, основными звеньями в заражении человека в цепочке животное-человек занимают лисы, безнадзорные животные, домашние собаки, в меньшей степени – кошки.

Ведомство выдало рекомендации владельцам домашних животных:

«Для того чтобы обезопасить себя и своих питомцев необходимо изолировать их от возможных контактов с безнадзорными животными, дикими животными, особенно это актуально на окраинах города. Собак необходимо закрыть в вольере, выгул осуществлять только на поводке. Выпускать можно только на огороженных выгульных площадках под контролем хозяина. В обязательном порядке необходимо провести вакцинацию против бешенства собак и кошек, с последующей ежегодной ревакцинацией. Если животное ранее иммунизировано против бешенства и подходит срок ревакцинации, не стоит ждать окончания срока, следует заранее обратиться в ветеринарную клинику за прививкой, для усиления иммунитета».

Улан-удэнцев предупреждают, что при любом контакте человека с неизвестными животными, если произошел укус или даже ослюнение кожи, слизистых оболочек необходимо обратиться к врачу для оказания экстренной антирабической помощи.

Между тем, стал известен факт, который может указывать на пути распространения инфекции.
Согласно заключения Федерального центра охраны здоровья животных, по анализу генома изолята вируса бешенства, выявленного в Мухоршибирском районе в 2017 году отмечена высокая степень родства с вирусом выявленным в Забайкальском крае в 2015 году.

Управление ветеринарии напоминает, что владельцам домашних и сельскохозяйственных животных не стоит выпускать на выпас животных без присмотра, в частности в угрожаемых зонах: Заиграевский, Селенгинский, Бичурский, Тарбагатайский районы. Кроме того, следует провести обязательную вакцинацию против бешенства ваших домашних питомцев, в частности собак и кошек.
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