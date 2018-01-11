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Читинец отдал мошенникам более 20 тысяч за «оформление кредита»
Происшествия, 11.01.2018 14:49
Стражи порядка рекомендуют внимательнее относится к оформлению займов через интернет
С начала года в полицию обратились семь обманутых жителей Забайкалья – они пытались оформить кредиты, не выходя из дома. Так, 9 января обратился читинец, который отдал мошенникам больше 20 тысяч рублей. Накануне мужчина оставил электронные заявки на получение кредита на нескольких площадках интернет-банков.
Ему перезвонили сотрудники якобы московской кредитной организации и сообщили о том, что гражданину одобрена выдача займа в сумме 350 тысяч рублей с низкой процентной ставкой. Однако за дистанционное оформление сделки, а также страхование кредитной суммы и услуги курьера, который доставит денежные средства прямо в квартиру, необходимо заплатить. Тремя платежами, переводя деньги на разные электронные счета, читинец перевел мошенникам 24 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сотрудники полиции убедительно просят не поддаваться на уловки мошенников. Заманчиво низкие процентные ставки и одобрение крупных суммы займа без справок и поручителей должны настораживать граждан. Кроме того, необходимо помнить, что даже если заявку на кредит можно подать через интернет, то оформление сделки и выдача денежных средств производится при личном посещении банковских организаций. Полицейские рекомендуют прекратить телефонное общение с якобы представителями банков сразу же после того, как потребована оплата страховки или других услуг, связанных с оформлением и выдачей кредита.
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