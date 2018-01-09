В Иркутской области за праздники поймали более 500 пьяных водителей

28 из них были лишены водительских прав



С 1 по 9 января за помощью в полицию Иркутской области обратилось свыше 6 тысяч граждан, что на 700 меньше чем годом ранее. По результатам рассмотрения сообщений, а также инициативной работы ОВД, на протяжении всего этого периода находящегося на усиленном варианте службы, раскрыто свыше 200 преступлений.



Ежесуточно сотрудники ГИБДД выявляли порядка тысячи нарушений правил дорожного движения. Усилиями дорожной полиции пресечено управление транспортными средствами свыше 500 граждан, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, из которых 28 к моменту встречи с правоохранителями уже были лишены водительских прав и теперь подлежат привлечению к уголовной ответственности.



По вине нетрезвых водителей произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, прошедшие праздники стали самыми безаварийными за последние 5 лет.



Кроме того, задержаны подозреваемые в 2 разбойных нападениях, 4 грабежах, 35 кражах чужого имущества. Общее число краж в сравнении с прошлым годом сократилось на 15 преступлений. Кроме этого, удалось установить местонахождение 9 без вести пропавших граждан, задержать 10 преступников, объявленных в розыск.



В целях контроля за соблюдением антиалкогольного законодательства из незаконного оборота изъято более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

