В Забайкалье назначили первого замминистра энергетики

Им стал Кирилл Газаев
Распоряжением губернатора Забайкальского края на должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи региона назначен Кирилл Газаев. Он вступил в должность со 2 апреля.
Кирилл Михайлович Газаев родился 17 февраля 1991 года в Кабардино-Балкарской Республике. Окончил Голицынский пограничный институт федеральной службы безопасности по специальности «Юриспруденция» в 2013 году. В 2020 году прошёл профессиональную переподготовку в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете по направлению «Электроэнергетика и электротехника». В 2022 году получил второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность в сфере энергетической отрасли начал в 2018 году. Работал заместителем начальника отдела транспорта и учёта электроэнергии МГЭС в АО «Дагестанская сетевая компания». Затем – заместителем начальника ЦРЭС по транспорту электроэнергии филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Осуществлял трудовую деятельность в АО «Крымэнерго» - заместителем начальника, после чего был назначен заместителем генерального директора, а позже - советником. В ПАО «Россети Северный Кавказ» исполнял обязанности директора департамента учёта электроэнергии и электроснабжения. Так же работал советником генерального директора ООО «Эко-Трейд».
- За годы работы в различных организациях приобрёл ценный опыт и знания в области электроэнергетики. Его карьерный путь от заместителя начальника отдела до советника говорят о том, что он обладает не только техническими знаниями, но и управленческими навыками, - отметили в пресс-службе министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
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