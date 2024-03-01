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В Иркутске утвердили генплан города

В Иркутске утвердили генплан города
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В городе построят новые аэровокзалы и сформируют новые магистральные улицы

На 60-м очередном заседании думы Иркутска утвердили генеральный план города. В проекте учтены необходимые нормативно-правовые акты всех уровней, проанализированы и приняты в работу действующие документы стратегического и территориального планирования, градостроительного зонирования, утверждённые проекты планировок, разработанные концепции единой набережной, а также предместий Знаменское и Жилкино.

– Документ, который был принят в 2018 году, нуждался в доработке. Осенью прошлого года на заседании общественной палаты Иркутска был представлен проект генерального плана города. При его подготовке учтены замечания и предложения, пожелания горожан и профессиональных сообществ. Новый генплан, утверждённый сегодня, соответствует всем задачам, которые диктует время, ставят жители и представители власти, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

В сфере транспорта предусмотрено технологическое перевооружение действующего аэропорта, строительство аэровокзалов внутренних и международных воздушных линий, повышение пропускной способности железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский до 3 млн пассажиров в год, логистического центра федерального значения на базе речного порта, четырёх автовокзалов и шести транспортно-пересадочных узлов, развитие сети выделенных полос общественного транспорта, модернизация линий трамвайного транспорта и расширение троллейбусной сети.

Также в проект включено формирование каркаса новых магистральных улиц: устройство автомобильных дорог «Южный» и «Северный обход Иркутска», устройство западной объездной дороги с мостовым переходом через реку Иркут и магистральной улицы из Ленинского округа, через полуостров Кирова с мостовым сооружением через реку Ангара с выходом на Маратовскую развязку, мостового перехода на правом берегу и развязки на левом, обустройство велосипедных дорожек во всех округах города и двух участков канатной гондольной дороги через реку Ангара.

Развитие исторического центра города представляет собой реставрацию объектов культурного наследия и восстановление утраченных, реконструкцию типовой жилой застройки, возможное строительство на свободных территориях, создание единого пространства.

Основными решениями жилищной сферы являются: освоение территориальных резервов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, замена жилых домов серии 1-335 среднеэтажной и многоэтажной жилой застройкой.

С целью увеличения показателя числа населения, вовлечённого в систематические занятия спортом, предусмотрено строительство 78 объектов спорта.

Благоустройство и озеленение города предполагает сохранение лесных массивов, дальнейшее развитие «Единой набережной» и включение в него левого берега реки Ангары ниже по течению от плотины ГЭС.

Строительство школ и детских садов будет осуществляться в соответствии с ранее утверждённым генеральным планом.

Срок реализации проекта – 20 лет, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. 
Иркутск генеральный план

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