30 января

29 января

Популярное

Закрытому в СИЗО главе Бичурского района Бурятии продлили арест

Закрытому в СИЗО главе Бичурского района Бурятии продлили арест
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Василий Смолин останется в следственном изоляторе до 6 апреля

Во вторник, 30 января, Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам о продлении срока содержания под стражей Василию Смолину. Глава Бичурского района останется там до 6 апреля.

Постановление ещё не вступило в силу. Смолина задержали в декабре по делу о смертельном избиении. Тогда его отправили в СИЗО на два месяца – до 6 февраля. Районному главе предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. 

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. У него были травмы головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.

По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.

- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.

Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый. Арестованному подобрали временную замену. 


СИЗО арест уголовное дело главы районов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Закрытому в СИЗО главе Бичурского района Бурятии продлили арест
Закрытому в СИЗО главе Бичурского района Бурятии продлили арест
Власть, 30.01.2024
Василий Смолин останется в следственном изоляторе до 6 апреля
В Кабанском районе Бурятии прошла спартакиада руководителей
В Кабанском районе Бурятии прошла спартакиада руководителей
Власть, 30.01.2024
Больше всех наград завоевала команда районной администрации
Депутат Госдумы от Бурятии озадачил соцсети
Депутат Госдумы от Бурятии озадачил соцсети
Власть, 29.01.2024
Он пообещал сюрприз угадавшему скульптуру на фото
Минприроды России и Бурятия подписали соглашение о «Чистом воздухе»
Минприроды России и Бурятия подписали соглашение о «Чистом воздухе»
Власть, 27.01.2024
Предстоит масштабная работа по переводу частного сектора на электроотопление
Мэр по конкурсу: чем обернётся для Улан-Удэ отмена выборов градоначальника
Мэр по конкурсу: чем обернётся для Улан-Удэ отмена выборов градоначальника
Власть, 27.01.2024
Эксперты и общественники обсуждают главную тему недели
Мэрия Улан-Удэ потратит четыре с половиной миллиона на охрану своих зданий
Мэрия Улан-Удэ потратит четыре с половиной миллиона на охрану своих зданий
Власть, 26.01.2024
Всего под неё возьмут 14 объектов, включая оздоровительную базу на Байкале
Председатель Улан-Удэнского горсовета поддержал планируемое изменение выборов мэра
Председатель Улан-Удэнского горсовета поддержал планируемое изменение выборов мэра
Власть, 25.01.2024
«Нужно работать, а не увлекаться политикой», - прокомментировал он
Бурятия начала готовиться к «Алтаргане – 2024»
Бурятия начала готовиться к «Алтаргане – 2024»
Власть, 25.01.2024
Международный фестиваль состоится в Монголии
Депутат Госдумы из Бурятии рассказал, как ходил в рванье
Депутат Госдумы из Бурятии рассказал, как ходил в рванье
Власть, 25.01.2024
Вячеслав Дамдинцурунов вспомнил лучшую пору своей жизни
Улан-удэнским чиновникам захотелось четыре новеньких «Лады»
Улан-удэнским чиновникам захотелось четыре новеньких «Лады»
Власть, 25.01.2024
Каждый такой автомобиль обойдётся почти в полтора миллиона рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^