Закрытому в СИЗО главе Бичурского района Бурятии продлили арест

Во вторник, 30 января, Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам о продлении срока содержания под стражей Василию Смолину. Глава Бичурского района останется там до 6 апреля.
Постановление ещё не вступило в силу. Смолина задержали в декабре по делу о смертельном избиении. Тогда его отправили в СИЗО на два месяца – до 6 февраля. Районному главе предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. У него были травмы головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.
По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.
- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.
Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый. Арестованному подобрали временную замену.
По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.
- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.
Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый. Арестованному подобрали временную замену.