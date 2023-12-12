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В Бурятии заключённому под стражу бичурскому главе подобрали замену

В Бурятии заключённому под стражу бичурскому главе подобрали замену
Общество,  Фото:"Бичура-инфо"
Районом пока будет руководить его зам

На сессии, которая состоялась 12 декабря, совет депутатов Бичурского района утвердил врио главы района. На эту должность, как и ожидалось, назначили Марину Савельеву – заместителя руководителя муниципального образования по финансово-экономическим вопросам. Самого главу Бичурского района Василия Смолина на днях задержали по делу о смертельном избиении и заключили под стражу на два месяца – до 6 февраля.

Кандидатуру Савельевой депутаты поддержали единогласно. Она уже приступила к своим обязанностям, сообщили в группе «Бичура-инфо 24/7». 

Накануне спикер Народного Хурала Владимир Павлов, представляющий в республиканском парламенте интересы Бичурского района (одномандатный избирательный округ № 12), встретился с местными народными избранниками и обсудил с ними вопрос о назначении и. о. главы. 

- Решение будет выносить райсовет и принять его нужно срочно, поскольку сейчас из-за отсутствия главы приостановлено финансирование района, в том числе – заработной платы. Тем более конец года и вопросы необходимо решать быстро и оперативно, – заявил Павлов.

Смолину предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. У него были травмы головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.

По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.

- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.

Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый. 
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