Юрий Трутнев подвёл итоги развития регионов Дальнего Востока в 2023 году

Он дал интервью телеканалу «Россия 24»

Юрий Трутнев, вице-премьер правительства России и полпред президента страны в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), подвёл итоги 2023 года в интервью информационному телеканалу «Россия 24».

Пресс-служба правительства опубликовала основные тезисы:

Стартует программа по реновации 25 дальневосточных городов. Это позволит улучшить качество городской среды, воздуха, условий для жизни и ведения бизнеса, которые на каждой территории создавались с учетом массовых опросов населения.

На социально-экономическое развитие Улан-Удэ до 2030 года, как писал «Байкал-Daily», потратят почти 200 миллиардов федеральных рублей (всего 277,4 млрд). На Северобайкальск - 29,5 млрд. Всего же на города Дальнего Востока уже направлено и находится на оформлении более 400 млрд. Уже весной 2024 года центре в столице Бурятии начнётся реконструкция коммунальной инфраструктуры. Будет готовиться детальный проект застройки центральной части города и других микрорайонов.

Общий объем инвестиций с господдержкой в дальневосточные регионы и регионы арктической зоны в 2023 году составил 3,98 трлн рублей. Несмотря на уход некоторых иностранных компаний, ни один инвестиционный проект не был остановлен.

Заработала территория опережающего развития (ТОР) «Патриотическая», где базируются компании, производящие продукцию для нужд СВО. Запущено 11 проектов по проектированию и сборке БПЛА.

Каждую неделю появляются новые резиденты ТОР и свободного порта Владивосток. Всего за год запущено 177 новых предприятий. Сохраняются ускоренные темпы экономического развития почти по всем показателям.

Десятки тысяч граждан уже воспользовались программой «Дальневосточная ипотека». Активно строится новое жилье. На Дальнем Востоке динамика строительства превышает общероссийскую на 30%.

Продолжается возведение домов в рамках программы строительства 10 тысяч арендных квартир на Дальнем Востоке. На это выделено 87 млрд рублей. Первые квартиры граждане должны получить уже в декабре.

Принят федеральный закон о северном завозе, который в первую очередь определяет приоритетность доставки грузов для регионов Севера. Срывов и сбоев доставки в 2023 году не зафиксировано.

На 2024 год обсуждаются 14 инициатив по повышению качества жизни людей и поддержке бизнеса. Особое внимание будет уделено новой энергетической программе на фоне роста потребления.

Стратегическим направлением для развития арктической зоны является Северный морской путь. В 2023 году ожидается рекордный объем перевозок – 36,6 млн тонн.