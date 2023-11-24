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На севере Бурятии главу села выберут по конкурсу

На севере Бурятии главу села выберут по конкурсу
Власть,  Фото:pixabay.com
Объявлен приём документов

В Северо-Байкальском районе Бурятии объявили конкурс на должность главы сельского поселения «Уоянское эвенкийское». Кандидаты обязаны сдать свои документы с 3 ноября по 5 декабря в администрацию муниципального образования.

Имя нового главы села станет известно 20 декабря в 11:00, сообщает группа «Северобайкалье-инфо».

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в Мухоршибирском районе Владимир Цырендашиев возглавил поселение Хошун-Узурское. Его назначили на пятилетний срок также по результатам не всенародных выборов, а конкурсного отбора.
выборы сельские поселения

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