Объявлен приём документов
В Северо-Байкальском районе Бурятии объявили конкурс на должность главы сельского поселения «Уоянское эвенкийское». Кандидаты обязаны сдать свои документы с 3 ноября по 5 декабря в администрацию муниципального образования.
Имя нового главы села станет известно 20 декабря в 11:00, сообщает группа «Северобайкалье-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в Мухоршибирском районе Владимир Цырендашиев возглавил поселение Хошун-Узурское. Его назначили на пятилетний срок также по результатам не всенародных выборов, а конкурсного отбора.
На севере Бурятии главу села выберут по конкурсу
Власть, Фото:
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